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24 Kasım 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 15:00:00

Belgesel buluşması

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Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanan 'Düet' filmine önceki akşam Soho House'ta özel gösterim gerçekleştirildi.

Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanan 'Düet' filmine önceki akşam Soho House'ta özel gösterim gerçekleştirildi. Senaristliğini İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ'ın üstlendiği belgeselin yapımcılığını Ali Bilgin üstlendi. Geceye, Ece Yörenç, Defne Kayalar, Hatice Aslan, Kaan Urgancıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Deniz, Sema Ergenekon ve Uğur Aslan gibi isimler katıldı. Belgeselde Mısra ve Defne'nin, uzun yıllar birlikte vermiş oldukları mücadeleyi ve karşı karşıya kaldıkları zorluklar anlatılıyor.

Etiketler : Belgesel buluşması Altın Portakal Film Festivali Düet Soho House
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