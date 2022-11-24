Belgesel buluşması

Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanan 'Düet' filmine önceki akşam Soho House'ta özel gösterim gerçekleştirildi. Senaristliğini İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ'ın üstlendiği belgeselin yapımcılığını Ali Bilgin üstlendi. Geceye, Ece Yörenç, Defne Kayalar, Hatice Aslan, Kaan Urgancıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Deniz, Sema Ergenekon ve Uğur Aslan gibi isimler katıldı. Belgeselde Mısra ve Defne'nin, uzun yıllar birlikte vermiş oldukları mücadeleyi ve karşı karşıya kaldıkları zorluklar anlatılıyor.