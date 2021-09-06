Belçikalı grup Türkiye'ye geliyor

Elektronik dans müziğinin başarılı Belçikalı grubu Stavroz, 2 konser için Türkiye'ye geliyor. Grup, Epifoni organizasyonuyla Enter The Music projesi kapsamında 30 Eylül akşamı İzmir Arena'da ve 2 Ekim'de ise KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. İstanbul'daki konser öncesinde caz müzisyeni ilhan Erşahin ve Şafak Özkütle tarafından Oceanvs Orientalis ön grup olarak unutulmaz geceye ev sahipliği yapacak.