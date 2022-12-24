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24 Aralık 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 11:30:00

Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı

Kaynak: NESLİHAN KESKİN

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Hadise'nin babası Hasan Açıkgöz ile annesi Gülnihan Açıkgöz'ün Belçika'daki boşanması Türkiye'de tanındı.

Popçu Hadise'nin babası Hasan Açıkgöz, 25 yıl önce Belçika'da boşandığı Gülnihan Açıkgöz'le Türkiye'de de geçerli olabilmesi için 'tanıma ve tenfiz' davası açmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davaya Hasan Açıkgöz ve Gülnihan Açıkgöz'ün avukatları katıldı. Mahkeme, Belçika'daki boşanma kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.

Etiketler : hadise boşanma hasan açıkgöz gülnihan açıkgöz
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