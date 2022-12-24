Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı

Popçu Hadise'nin babası Hasan Açıkgöz, 25 yıl önce Belçika'da boşandığı Gülnihan Açıkgöz'le Türkiye'de de geçerli olabilmesi için 'tanıma ve tenfiz' davası açmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davaya Hasan Açıkgöz ve Gülnihan Açıkgöz'ün avukatları katıldı. Mahkeme, Belçika'daki boşanma kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.