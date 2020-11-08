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08 Kasım 2020 Pazar 16:06:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 16:05:00

Bebek heyecanı

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Sadakatsiz dizisi ile ekrana gelen güzel oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz'ü bebek heyecanı sardı.

Özge Özder’in beş aylık hamile olduğu, çiftin bir kız bebek beklediği öğrenilirken ünlü çift, arkadaşlarının bebek haberine tepkilerini paylaştı. Sanatçının Aslı Tandoğan, Gözde Kansu, İpek Karapınar, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Melis Birkan gibi yakın arkadaşlarının hamilelik müjdesine verdikleri tepkiler büyük beğeni topladı.

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