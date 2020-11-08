Bebek heyecanı

Özge Özder’in beş aylık hamile olduğu, çiftin bir kız bebek beklediği öğrenilirken ünlü çift, arkadaşlarının bebek haberine tepkilerini paylaştı. Sanatçının Aslı Tandoğan, Gözde Kansu, İpek Karapınar, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Melis Birkan gibi yakın arkadaşlarının hamilelik müjdesine verdikleri tepkiler büyük beğeni topladı.

