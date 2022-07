Sibel Can, Side'deki Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Bayramın ilk günü ailesiyle vakit geçiren Can, ikinci gün sahneye çıktı. Amor Gariboviç imzalı, kırmızı simli elbisesi ile açık model saç modelini tercih eden Can, yaklaşık 2.5 saat sahnede kaldı.