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20 Ocak 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 10:30:00

Bayılıyorum beni hep dışlamanıza!

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Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 30 yaşına bastı.

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 30 yaşına bastı. Erçel, doğum gününü eşi Caner Yıldırım, kızı Mavi ve kardeşiyle birlikte kutladı. Soluğu Sapanca'da alan ekipten Yıldırım, kutlamadan çekildikleri fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Yıldırım, gönderisinde Erçel'in kalbine sevgilisi Kerem Bürsin'i etiketledi. Bürsin'den bu paylaşıma yorum gecikmedi. Oyuncu, Yıldırım'ın gönderisine, "Bayılıyorum size ve beni hep dışlamanıza!" şeklinde esprili bir not düştü.

Etiketler : Hande Erçel Gamze Erçel Caner Yıldırım
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