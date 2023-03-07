Başrol geleneği!

Umut Evirgen geleneği bozmadı! Yönetmen, senaryosunu kaleme aldığı yeni filmi için projesinde Ayça Ayşin Turan'ı oynatacak.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile işletmeci Umut Evirgen aşkı tam gaz devam ediyor. Henüz birbirlerini tanıma aşamasında olan ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ederek ilk adımı attı. Turan ve Evirgen, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşıyor. İşletmeciliğin yanı sıra sinema dünyasına el atan Evirgen, yeni filmi için hummalı bir hazırlığa girdi. Evirgen'in projesinde başrolü sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a vereceği iddia edildi.

Destek verdiler

Evirgen, daha önceki filmlerinde başrollerde sevgililerini oynatmıştı. Evirgen, yüksek lisans tezi için çektiği kısa filmde Tuba Büyüküstün, sevgilisine başrolü üstlenip destek vermişti. Evirgen'in festival yolcusu olan Kimya filminde ise bir dönem birlikte olduğu Melisa Şenolsun başrolde yer almıştı.