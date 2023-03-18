Basketbol heyecanı

Oyuncu Gökhan Alkan başrolünü Burcu Özberk'le paylaşacağı 'Kraliçe' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapımını Mednova'nın üstlendiği projede bir basketbol starı olan Ateş'i canlandıran oyuncu, rolü hakkında konuştu. Alkan, "Basketbol topuyla sadece arkadaşları arasında oynayan birinin bir basketbol starını canlandırması beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ben her projemde kendime bir şey katmaya çalışıyorum. Kişinin kendine bir şey katması inanılmaz bir zevk" dedi.