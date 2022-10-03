Barış yok karşılaştık

TRT'nin 'Gönül Dağı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Berk Atan, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile ilişkilerine bir şans daha verdikleri iddia edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran ikilinin, bir mekanda görünmesi barıştıklarına yorumlanmıştı. Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Barıştınız, tebrikler" yorumuna cevap verdi. Yağcıoğlu, "Barışmadık. Sadece akşam çıktığımız yerde denk geldik" diyerek Atan ile aşklarına bir şans daha verdikleri iddialarını yalanladı.