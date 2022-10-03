VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sovyetler bitiremedi Rusya tamamladı
Avrupa'da enerji krizi
Türkiye Eurofighter'a mı yöneliyor?
"Yandaş olmak fondaş olmaktan iyidir"
Kremlin'in hesapları bozuldu
Sıcaklıklar bir anda düşecek!
İran'da "Hamaney'e ölüm" sesleri
"Rusya uzayda yeni bir savaş başlatabilir"
Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin
Altılı masa şaşırtmadı! Elde var sıfır
AK Parti çalışmalara hız verdi!
"Yunanistan Lozan'dan çıkmış sayılır"
Barış yok karşılaştık
Kurşun döktürüp geldik
Hedef 30 metre
Bayıltan fotoğraf
Ekimde aşk başkadır
Milli takıma uğurlu geldik
Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor
10 soruda bipolar testi
‘Sağlıklı yaşam' meme kanseri riskini azaltıyor
Minikleri okula "ittirerek" götürmeyin uyarısı
Grip aşısı olmak için geç kalmayın
03 Ekim 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 12:30:00

Barış yok karşılaştık

ABONE OL

TRT'nin 'Gönül Dağı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Berk Atan, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile ilişkilerine bir şans daha verdikleri iddia edilmişti.

TRT'nin 'Gönül Dağı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Berk Atan, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile ilişkilerine bir şans daha verdikleri iddia edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran ikilinin, bir mekanda görünmesi barıştıklarına yorumlanmıştı. Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Barıştınız, tebrikler" yorumuna cevap verdi. Yağcıoğlu, "Barışmadık. Sadece akşam çıktığımız yerde denk geldik" diyerek Atan ile aşklarına bir şans daha verdikleri iddialarını yalanladı.

Etiketler : Barış yok karşılaştık Gönül Dağı Berk Atan
Aileyle birlikte araba da büyüdü

Aileyle birlikte araba da büyüdü
‘Yelkovan' buluşması

‘Yelkovan' buluşması
Festival coşkusu

Festival coşkusu
Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı

Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı
2 Aralık'ta vizyonda

2 Aralık'ta vizyonda
11 yıllık evlilik bitti

11 yıllık evlilik bitti
‘Rap ve senfoni güzel oldu'

‘Rap ve senfoni güzel oldu'
Duvaklı Hande

Duvaklı Hande
Trabzon'da çocuk oldu

Trabzon'da çocuk oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes