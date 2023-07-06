Barcelona tatili

En son ekranlara veda eden 'Yüzyıllık Mucize' dizisinde yer alan oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu eşi Cedi Osman ile tatile çıktı. İlk olarak aşklarının başladığı Alaçatı'ya giden Cedi ve Şahin, daha sonra soluğu İspanya'da aldı. Çift, Barcelona sokaklarında çekildikleri renkli fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. İkiliye takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.