VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den teröristlere destek verenlere mesaj: PKK eşittir YPG'dir
Fransa'daki şiddet ne anlatıyor?
New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çalacak
Yatırım kuruluşları nezdindeki 104 bin 641 hesap zaman aşımına uğradı
BoE Başkanı Bailey'den yüksek enflasyon değerlendirmesi
Trakya'da buğday hasadı gece gündüz devam ediyor
06 Temmuz 2023 Perşembe 07:38:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 07:38:00

Barcelona tatili

ABONE OL

En son ekranlara veda eden 'Yüzyıllık Mucize' dizisinde yer alan oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu eşi Cedi Osman ile tatile çıktı.

En son ekranlara veda eden 'Yüzyıllık Mucize' dizisinde yer alan oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu eşi Cedi Osman ile tatile çıktı. İlk olarak aşklarının başladığı Alaçatı'ya giden Cedi ve Şahin, daha sonra soluğu İspanya'da aldı. Çift, Barcelona sokaklarında çekildikleri renkli fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. İkiliye takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Barcelona tatili Yüzyıllık Mucize Cedi Osman
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Yeni Süperman belli oldu

Yeni Süperman belli oldu
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Nişanladılar

Nişanladılar
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX