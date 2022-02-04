Barbaroslar'ın Şahsenem'i

TRT'nin başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisine Özge Özkaplan dahil oldu. Genç oyuncu, yapımda 'Şahsenem' karakterine hayat verecek.Dizide, Midilli'den çıkan Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüveni anlatılıyor.