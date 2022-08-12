Bankacılıktan müzisyenliğe

Besteci Nergis Kılıç müzik dünyasına ilk adımını attı. Kılıç, ilk teklisi 'Bal Dudak'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Kılıç'a ait olan şarkının düzenlemesini Davut Samet Sarıhan üstlendi. Hali hazırda kurumsal bankacılıkta yöneticilik yapan Kılıç, "Çok yönlü ve çok odaklı olmanın gerçekten başarıyı desteklediğini düşünüyorum. Müzik hayatımın her alanında beni besledi, enerjimi dengeledi, motive etti" dedi.