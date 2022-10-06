‘Balkan Ninnisi'ne Rumeli ödülü

TRT'nin başrollerini Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın paylaştığı 'Balkan Ninnisi' dizisi başarısını taçlandırdı. Yapım, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen Ebru Destan ve Yusuf Emini'nin sunuculuğunu üstlendiği 'Best Of Rumeli' ödül töreninde, 'En İyi Dizi' seçildi. Özyağcılar, "Biz Balkanlar'da hem dizi çekiyoruz hem de kültür elçiliği yapıyoruz. Makedonların, Türklerin, Boşnakların, Sırpların, Arnavutların vb. bir arada yaşadığı, birçok etnik kökenin buluştuğu kültürlü bir coğrafyada dizimizi çekiyoruz" dedi.