Balayında Metallica

Cemal Hünal'la birlikte rol aldıkları 'Issız Adam' filmiyle ünlenen oyuncu Melis Birkan, eşi Aras Aydın'la Prag'da balayına çıktı. Birkan'a eşi Aydın, sürpriz yaptı. Aras Aydın, Birkan'ı dünyaca ünlü metal grubu Metallica'nın konserine götürdü. Birkan, sosyal medya hesabından sahneden görüntüler paylaşarak altına, "Kocam sayesinde Metallica girdi hayatıma, 40 yıllık bir efsaneyi böyle canlı dinleyebilmek büyük şans" notunu düştü.