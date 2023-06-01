Bakü'de iki Sıla yan yana

Şarkıcı Sıla Bakü'de sahne aldı. Şarkıcı, enerjik performansıyla izleyicileri büyüledi. Konserde sahneye çıkarttığı, kendisiyle aynı adı taşıyan minik hayranı Sıla, üzerinde adının yazılı olduğu bileklik hediye etti. Ünlü sanatçı beş yıl önceki Bakü konserinde tanıştığı minik hayranının hediye sürpriziyle duygulandı. Sıla, dünden bugüne kadar olan şarkılarını 3 bin seveniyle hep bir ağızdan seslendirdi.