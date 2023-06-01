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01 Haziran 2023 Perşembe 07:34:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 07:34:00

Bakü'de iki Sıla yan yana

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Şarkıcı Sıla Bakü'de sahne aldı. Şarkıcı, enerjik performansıyla izleyicileri büyüledi.

Şarkıcı Sıla Bakü'de sahne aldı. Şarkıcı, enerjik performansıyla izleyicileri büyüledi. Konserde sahneye çıkarttığı, kendisiyle aynı adı taşıyan minik hayranı Sıla, üzerinde adının yazılı olduğu bileklik hediye etti. Ünlü sanatçı beş yıl önceki Bakü konserinde tanıştığı minik hayranının hediye sürpriziyle duygulandı. Sıla, dünden bugüne kadar olan şarkılarını 3 bin seveniyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Etiketler : Sıla Şarkıcı Sıla Bakü
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