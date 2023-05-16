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16 Mayıs 2023 Salı 16:48:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 16:48:00

Babaya veda

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Emre Altuğ'un babası son yolculuğuna uğurlandı.

Emre Altuğ'un babası Tuncer Altuğ, son yolculuğuna uğurlandı. Tuncer Altuğ, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Emre Altuğ'u acı gününde eski eşi Çağla Şıkel, eski kayınvalidesi Asuman Şıkel ve eski futbolcu Tümer Metin yalnız bırakmadı. Cenazenin başından bir an olsun ayrılmayan Altuğ ile Şıkel, tören boyunca birbirlerine destek oldu.

Etiketler : emre altuğ baba çağla şıkel
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