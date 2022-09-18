Baba'nın Begüm'ü

Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı 'Baba' dizisine dahil olan oyuncu Hazal Türesan'ın rolü belli oldu. Ay Yapım imzalı projede oyuncu, Begüm karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Yapımda Saruhanlı Ailesi'nin zorluklarla dolu yeni hayatı ve ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalan Emin'in hikayesi anlatılıyor.

