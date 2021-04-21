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21 Nisan 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 15:00:00

Babamın sağlık durumu iyi

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Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur, eşi Aslı Cüreklibatur çocukları Sarp ve Zeynep ile önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur, eşi Aslı Cüreklibatur çocukları Sarp ve Zeynep ile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kaan Cüreklibatur, babasının sağlık durumunun sorulması üzerine "Babamın maşallahı var. Pandemi nedeni ile fazla görüşemiyoruz ama babam iyi" dedi.

Recep ASLAN

Etiketler : cüneyt arkın kaan cüreklibatur aslı cüreklibatur
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