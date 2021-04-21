Babamın sağlık durumu iyi

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur, eşi Aslı Cüreklibatur çocukları Sarp ve Zeynep ile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kaan Cüreklibatur, babasının sağlık durumunun sorulması üzerine "Babamın maşallahı var. Pandemi nedeni ile fazla görüşemiyoruz ama babam iyi" dedi.

Recep ASLAN