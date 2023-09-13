Baba oğul aynı filmde!

'Kurtuluş Savaşı' sırasında geçen bir bilim kurgu hikayesinin ele alındığı Territory (Bölge) filminin çekimleri tamamlandı. Kadrosunda Latif Ağgedik, Kadir Parlak, Sevim Oyar, Hasan Şenbayrak, Ozan Turan, Eser Ağçalı, Seyfi Azrak, Can Beslen, Oğuzhan Özden, Abdurrahim Demir ve Boran Akgedik gibi oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını Yenisei Films'in yaptığı yönetmenliğini ve senaryosu Ramazan Ekmekci'nin üstlendiği çekimleri Adana'da yaklaşık bir ay süren filmde baba-oğul Latif Ağgedik ile Boran Ağgedik birlikte ilk kez kamera karşısına geçtiler.





