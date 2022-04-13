Baba- kız günü

Fenerbahçe futbol takımının Arjantinli yıldızı Sosa, kızları Rufina ve Alfonsina ile birlikte Zorlu'da görüntülendi. Çocuk festivaline katılan baba ve kızları, burada eğlenceli ve keyifli zaman geçirdi. Daha sonra yemek yiyen Sosa'ya futbol severlerde yoğun ilgi gösterdi. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken futbolcu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.