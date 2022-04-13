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13 Nisan 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 15:23:00

Baba- kız günü

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Fenerbahçe futbol takımının Arjantinli yıldızı Sosa, kızları Rufina ve Alfonsina ile birlikte Zorlu'da görüntülendi.

Fenerbahçe futbol takımının Arjantinli yıldızı Sosa, kızları Rufina ve Alfonsina ile birlikte Zorlu'da görüntülendi. Çocuk festivaline katılan baba ve kızları, burada eğlenceli ve keyifli zaman geçirdi. Daha sonra yemek yiyen Sosa'ya futbol severlerde yoğun ilgi gösterdi. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken futbolcu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : fenerbahçe sosa rufina alfonsina
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