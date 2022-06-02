Baba acısı
En son 'Gülizar' adlı dizide yer alan oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, hayatını kaybetti.
En son 'Gülizar' adlı dizide yer alan oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncunun eşi Mete Güçlü, "Canım Ebru'mun canı babasını, kayınpederim, babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. İçimiz acıyor, kelimeler düğümleniyor... Yarın sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.