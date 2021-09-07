07 Eylül 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 19:00:00
Aziz kamera karşısına geçiyor
Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı 'Aziz' dizisi sete çıkıyor.
Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı 'Aziz' dizisi sete çıkıyor. Zeynep Günay Tan'ın genel yönetmenliğini üstlendiği yapımda oyuncular kamera karşısına geçecek. O3 medya imzalı Antakya'da geçen dönem dizisi için İstanbul'da kurulan özel platoda çekimler gerçekleşecek.