"Ayrılsak da görüşüyoruz"

Yönetmen Onur Ünlü kendisinden 19 yaş küçük olan oyuncu Hazar Ergüçlü'yle ayrılığını anlattı. Önceki akşam Beyoğlu'nda görüntülenen Ünlü, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Ergüçlü'yle 5 yıllık ilişkilerini sonlandırmaları hakkında konuşan Ünlü, "Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bugün de Hazar'la telefonda konuştuk. Özel bir sebebi ya da kimin ayrılık kararı aldığının bir önemi yok. Bu yaratıcı kararlar beraber verilir" dedi.