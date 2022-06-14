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14 Haziran 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 16:00:00

Ayrılıklar medeni olmalı

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Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam Antalya'da özel bir gecede sahne aldı.

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam Antalya'da özel bir gecede sahne aldı. Sam, konserinde sevilen Karadeniz türkülerini seslendirdi. Sam, bir ara sahnesinde hem zil takıp oynayarak hem de tef çalarak dans şov yaptı. Müzisyen sahneden kadına şiddete dikkat çekerek, "Ben medeni aşığım, bir de takıntılı aşıklar var. Aşk nasıl medeni ise âyrılık da öyle olmalı. Şiddet olmadıkça âşk her haliyle olsun, aşk hep bizimle olsun" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Ayrılıklar medeni olmalı Şevval Sam Antalya Oyuncu ve şarkıcı
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