Ayrılıklar medeni olmalı

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam Antalya'da özel bir gecede sahne aldı. Sam, konserinde sevilen Karadeniz türkülerini seslendirdi. Sam, bir ara sahnesinde hem zil takıp oynayarak hem de tef çalarak dans şov yaptı. Müzisyen sahneden kadına şiddete dikkat çekerek, "Ben medeni aşığım, bir de takıntılı aşıklar var. Aşk nasıl medeni ise âyrılık da öyle olmalı. Şiddet olmadıkça âşk her haliyle olsun, aşk hep bizimle olsun" açıklamasında bulundu.