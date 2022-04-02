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02 Nisan 2022 Cumartesi 18:23:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 18:23:00

Ayrılık sonrası Dubai morali

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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, 2 yıllık sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la ikinci kez ayrılık kararı aldı. Tescilli güzel, arkadaşıyla Dubai tatilinde moral depoluyor.

Tescilli güzel Şevval Şahin, ayrılık acısını tatille atlatıyor. Miss Turkey 2018 birincisi Şahin, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la ikinci kez yollarını ayırdı. Bir açıklamasında sık sık seyahat etmekten dert yanan Şahin, ayrılık sonrası kız arkadaşlarıyla Dubai tatiline çıktı. Şahin, arkadaşlarıyla güneş, deniz ve kumun tadını çıkararak moral depoluyor. Geçtiğimiz yıl ilişkilerini sonlandıran çiften Aral, tescilli güzel Şahin'in Kerem Kamışlı'yla Boğaz'da bir mekânda yemek yediği yere giderek Kamışlı'yı oturduğu sandalyesiyle birlikte denize atmıştı. Kamışlı'nın Aral, hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle açtığı davası devam ediyor.

Etiketler : miss turkey şevval şahin yiğit marcus
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