Ayrılık sonrası Dubai morali

Tescilli güzel Şevval Şahin, ayrılık acısını tatille atlatıyor. Miss Turkey 2018 birincisi Şahin, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la ikinci kez yollarını ayırdı. Bir açıklamasında sık sık seyahat etmekten dert yanan Şahin, ayrılık sonrası kız arkadaşlarıyla Dubai tatiline çıktı. Şahin, arkadaşlarıyla güneş, deniz ve kumun tadını çıkararak moral depoluyor. Geçtiğimiz yıl ilişkilerini sonlandıran çiften Aral, tescilli güzel Şahin'in Kerem Kamışlı'yla Boğaz'da bir mekânda yemek yediği yere giderek Kamışlı'yı oturduğu sandalyesiyle birlikte denize atmıştı. Kamışlı'nın Aral, hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle açtığı davası devam ediyor.

