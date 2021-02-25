Ayrılık rüzgarı esiyor

'Kimse Bilmez' dizisindeki arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Özgü Kaya ile Serdar Şanal cephesinde sürpriz gelişme yaşandı. Evlilik hazırlığı yapan çift, sosyal medyadaki fotoğrafları sildi. Bu davranışlarıyla ayrılık haberlerini gündeme getiren ikili, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi ise sürdürüyor.