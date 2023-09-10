Ayrıldılar

Şarkıcı İrem Derici ve Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan'dan aşkından kötü haber geldi. 8 aydır aşk yaşayan Derici ve Işıktutan ayrılık kararı aldı. Derici, ayrılık kararını Instagram sayfasında yaptığı açıklama ile duyurdu: "Atakan'la 8 ay muhteşem bir şey yaşadık. Hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük. İyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam Ataka Işıktutan."