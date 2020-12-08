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08 Aralık 2020 Salı 16:44:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 10:15:00

Aynur Aydın'dan samimi açıklamalar! 'Mavi tıklı'lar peşinde...

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Aynur Aydın, katıldığı radyo programında samimi açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Aynur Aydın, nasıl tepkiler aldığının sorulması üzerine “Beni beğeniyorlar, güzel buluyorlar. En çok da DM’den (direkt mesaj) mesajlar geliyor. DM’den bana yürüyorlar. Hatta ismini vermeyeceğim mavi tıklılar yürüyor’’ dedi.

Etiketler : Aynur Aydın Aynur Aydın açıklama mavi tık DM magazin
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