Aynur Aydın'dan samimi açıklamalar! 'Mavi tıklı'lar peşinde...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Aynur Aydın, nasıl tepkiler aldığının sorulması üzerine “Beni beğeniyorlar, güzel buluyorlar. En çok da DM’den (direkt mesaj) mesajlar geliyor. DM’den bana yürüyorlar. Hatta ismini vermeyeceğim mavi tıklılar yürüyor’’ dedi.