Çekimler başlıyor

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06 Kasım 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 16:00:00

Aynasız filminin çekimleri başlıyor

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Tolgahan Sayışman, sahibi olduğu Han Medya'nın yeni projesi 'Aynasız' film ekibine moral yemeği verdi.

Antalya'da başlayacak çekimler yaklaşık 4 hafta sürecek. Filmde Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Serdar Burak Şanal, Çağla Boz, Aslıhan Karalar, ve Barbaros Dikmen, gibi isimler yer alırken Tolgahan Sayışman yapımcılığını hem de başrolü paylaşacak. Filmin yönetmenliğini Bülent İşbilen, senaristliğini Makbule Kosif, Gülsef Karagöz ve Zafer Özerçetinel üstleniyor.

Etiketler : aynasız tolgahan sayışman erdal özyağcılar algı eke sarp bozkurt magazin haberleri
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