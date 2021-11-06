Çekimler başlıyor

Antalya'da başlayacak çekimler yaklaşık 4 hafta sürecek. Filmde Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Serdar Burak Şanal, Çağla Boz, Aslıhan Karalar, ve Barbaros Dikmen, gibi isimler yer alırken Tolgahan Sayışman yapımcılığını hem de başrolü paylaşacak. Filmin yönetmenliğini Bülent İşbilen, senaristliğini Makbule Kosif, Gülsef Karagöz ve Zafer Özerçetinel üstleniyor.