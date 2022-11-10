Ayça Boz'uldu

Alp Navruz ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yaz aylarında Murat Boz ile Asos'ta bir film çeken oyuncunun popçuyla birlikte olduğu söyleniyor. Bir davette yakınlaştıkları söylenen ikiliden Turan, önceki akşam bir tiyatro oyununu izlemeye gitti. Habercilerin Murat Boz hakkındaki soruları karşısında suratı asılan oyuncu, sessiz kaldı.