‘Avcı'da buluştular

Müzisyen Yalın Hollandalı DJ Satori'yle birlikte yaptığı 'Avcı' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Etnik sound ve otantik Türk melodileriyle dolu, doğu ve batı müziği öğelerini bir araya getiren 'Avcı' isimli projeyi Yalın ve Satori beraber hazırladı. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen şarkının klibini Sırp yönetmen Lazar Nikolic yönetti. İkilinin şarkısı dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.