Atiye'nin gençlik iksiri

Atiye üç yıl aranın ardından yayımladığı teklisi 'Ses Seda Yok'la beğeni topladı. 2 yıl önce kızı Farah Geza'yı kucağına alan 33 yaşındaki şarkıcı, genç ve fit görünmesinin sebebini açıkladı. Atiye, "Her gün dans ediyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. ve şeker dahil, meyveyi de yaşamından çıkardım" dedi. Pop Müziği'ndeki kral ve kraliçe polemiğine değinen şarkıcı, "Herkes üretim yaptığı sürece kral ve kraliçedir. Son karar halkındır. Tacı kime isterse verir" dedi.