Atakan bana iyi geliyor

Şarkıcı İrem Derici yeni bir aşka yelken açtığı 'Survivor 2022' yarışmasında yer alan Atakan Işıktutan'la ilişkisini anlattı. Popçu, konuk olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında Işıktutan'la arkadaşları vasıtasıyla tanıştıklarını belirtti. Sevgilisinin oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun kuzeni olduğunu söyleyen Derici, "Feyyaz Şerifoğlu benim çok yakın arkadaşımdır. Atakan da Feyyaz'ın kuzeni, ben 2020 yılında ona mesaj atmışım. Sonra arkadaş ortamında bir araya gelince mesajlaşmaya başladık. Bana çok iyi geliyor" dedi.