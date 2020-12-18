18 Aralık 2020 Cuma 19:47:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 15:46:00
Ata Demirer'in gazinosu dijitalde
Ata Demirer'in tek kişilik gösterisi ‘Ata Demirer Gazinosu' yılbaşı akşamı dijitalde yayımlanacak.
İlk kez bir platformda yayınlanacak olan, mizah ve müziği buluşturan ‘Ata Demirer Gazinosu’nda, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip komedyen Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde orkestra eşlik ediyor.
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