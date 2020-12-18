Ata Demirer'in gazinosu dijitalde

İlk kez bir platformda yayınlanacak olan, mizah ve müziği buluşturan ‘Ata Demirer Gazinosu’nda, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip komedyen Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde orkestra eşlik ediyor.

