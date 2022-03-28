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28 Mart 2022 Pazartesi 07:32:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 08:31:00

At kuyruklu Sibel

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Sibel Can, konserinde yeni tarzıyla gençleşti. Saçlarını arkadan 'at kuyruğu' modeli ile toplatan Can, dinleyicilerinden tam not aldı.

Sibel Can, konserinde yeni tarzıyla gençleşti. Saçlarını arkadan 'at kuyruğu' modeli ile toplatan Can, dinleyicilerinden tam not aldı. Amor Gariboviç imzalı iki ayrı kıyafet giyen Can, hem göze hem de kulağa hitap etti. Yeni teklisiyle yaz öncesi dinleyicileriyle buluşacak olan Can, yoğun konser programına ek olarak stüdyo ve televizyon programı çekimlerini de eş zamanlı yürütüyor.

Etiketler : At kuyruklu Sibel Sibel Can e yeni tarzıyla gençleşti
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