At kuyruklu Sibel

Sibel Can, konserinde yeni tarzıyla gençleşti. Saçlarını arkadan 'at kuyruğu' modeli ile toplatan Can, dinleyicilerinden tam not aldı. Amor Gariboviç imzalı iki ayrı kıyafet giyen Can, hem göze hem de kulağa hitap etti. Yeni teklisiyle yaz öncesi dinleyicileriyle buluşacak olan Can, yoğun konser programına ek olarak stüdyo ve televizyon programı çekimlerini de eş zamanlı yürütüyor.