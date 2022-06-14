Asya'nın hikayesi

90'lı yıllara damga vuran sanatçı Asya yeni teklisi 'Bizim Hikayemiz'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Asya'ya ait olan şarkının klibinin yönetmen koltuğunda Safa Gülsoy oturdu. Teklisiyle ilgili şarkıcı, "Pandemi herkesin, her alanda ürettiği bir dönem oldu. Acı kayıplar yaşadık ama üreterek hayata tutunduk. 'Bizim Hikayemiz' şarkısı da benim için her açıdan özel bir şarkı oldu" dedi.