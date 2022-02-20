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20 Şubat 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 19:30:00

'Aslında Özgürsün' heyecanı

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Son olarak ekranlara veda eden 'Elbet Bir Gün' dizisinde rol alan Burak Yamantürk setlere dönüyor.

Son olarak ekranlara veda eden 'Elbet Bir Gün' dizisinde rol alan Burak Yamantürk setlere dönüyor. Eşi Özge Özpirinçci'yle birlikte kızları Mercan'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, 'Aslında Özgürsün' adlı yapıma dahil oldu. Duygu Asena'nın romanından uyarlanan yapımda Yamantürk'e Bade İşçil ve Deniz Çakır eşlik edecek.

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Etiketler : Aslında Özgürsün Eşi Özge Özpirinçci Mercan
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