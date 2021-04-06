Aslan bebek geliyor

Baba olmaya hazırlanan oyuncu İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak çifti, çocuklarına koyacakları ismi belirledi. İkili, ilk çocuklarına Aslan ismini verecekler. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, ''Çocuk büyütmek lafta kolay ama anne baba olmak başka bir şey. Nasip olursa tabii ki ikinci de olur" diye konuştu.

