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28 Şubat 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 11:00:00

Aşkları kısa sürdü

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12 yıl aradan sonra Cemal Güzelci ile yeni bir aşka yelken açan Hülya Avşar, hüsrana uğradı. Oyuncu işadamıyla 'Uyuşamadık' deyip ayrıldıklarını açıkladı.

12 yıl aradan sonra Cemal Güzelci ile yeni bir aşka yelken açan Hülya Avşar, hüsrana uğradı. Oyuncu işadamıyla 'Uyuşamadık' deyip ayrıldıklarını açıkladı.

Hülya Avşar, 'Yeni Gazino' adlı mekanda sahne aldı. Geçtiğimiz haftalarda işadamı Cemal Güzelci ile yeni aşka yelken açan ve fotoğrafları basına sızan Avşar kızı, sahne sonrası samimi açıklamalarda bulundu. Güzelci'nin alnını öptüğü fotoğraflarla ilgili konuşan Avşar Kızı, "Hayatımda kimse yok. Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün, çok şeker ama şu an da yok. Ben şunu anladım ki yalnızlık çok keyifli , ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel" dedi. Avşar Kızı, "Aranızda uyuşmazlık mı oldu?" sorusuna ise "Ben de bir anormallik olduğu kesin ama sizin dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık. Ben başınıza belayım. Beni yalnız görmeye alışın deyip yarın yine başka fotoğraflarım çıkıyormuş. Bu sefer kaçarım giderim buradan" deyip kahkaha attı. Avşar'ın parmağındaki yüzüğün sorulması üzerine "Yok ben kendim aldım, ben her şeyi tek başıma ve yalnız yapmaya alıştığım için kendim aldım" dedi.

Etiketler : Aşkları kısa sürdü Avşar Kızı Cemal Güzelci
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