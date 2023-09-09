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09 Eylül 2023 Cumartesi 08:13:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 08:13:00

Aşkını ilan etti

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Popçu Murat Dalkılıç aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Dalkılıç, adının Eda olduğu öğrenilen sarışın bir hanımefendiyle yeni bir aşka yelken açtı.

Popçu Murat Dalkılıç aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Dalkılıç, adının Eda olduğu öğrenilen sarışın bir hanımefendiyle yeni bir aşka yelken açtı. Londra'da arkadaşlarıyla tatile çıkan Dalkılıç, sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele fotoğraflarını kalp emojisiyle yayınladı. Popçunun gönderisine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Popçu Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç Popçu Aşk Hayatı Sessizlik
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