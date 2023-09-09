Aşkını ilan etti

Popçu Murat Dalkılıç aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Dalkılıç, adının Eda olduğu öğrenilen sarışın bir hanımefendiyle yeni bir aşka yelken açtı. Londra'da arkadaşlarıyla tatile çıkan Dalkılıç, sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele fotoğraflarını kalp emojisiyle yayınladı. Popçunun gönderisine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

