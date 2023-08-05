Aşkını ilan etti

Bir süredir lenfoma kanserine verdiği mücadeleyi kazanan oyuncu Boğaç Aksoy, piyano öğretmeni Ezgi Yaşam ile aşk yaşıyor. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çiftin ilişkisi Aksoy'un 34'üncü yaşını kutlamasında ortaya çıktı. Yaşam, sosyal medya hesabından sevgilisi Aksoy'la fotoğrafını yayınlayarak altına, "Şu kısacık insan ömrümüzde ne mutlu bana ki yolum seninle birleşti. Nice mutlu yılların, güzel deneyimlerle geçen yaşların ve rengarenk çiçekli yolların olsun" notunu yazdı.

