Aşkın ilk karesi

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa el atan Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı. Uzun bir süredir kalbi boş olan 50 yaşındaki Samyeli, gönlünü 'Kimse Sen Değilsin Ki' adlı teklisinin aranjörlüğünü üstlenen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı. Samyeli ve Telkıvıran çifti, aşklarını sosyal medyadan ilan etti. Bir düğüne katılan Samyeli ile Telkıvıran, Instagram hesaplarından romantik bir karelerini paylaştı. İkilinin paylaşımını gören hayranları ise 'Aşklarını ilan ettiler' yorumunu yaptı. Samyeli ve Telkıvıran, geçtiğimiz mart ayında bir mekândan birlikte çıkarak aynı araçla uzaklaşmıştı. Samyeli, günler sonra yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz" demişti.

