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14 Mart 2023 Salı 08:01:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 08:01:00

Aşkın ilk karesi

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Oyuncu Melisa Döngel ve rapçi Sefo aşkı belgelendi. İkili, ilk kez Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa basketbol maçında yan yana objektiflere yakalandı.

Oyuncu Melisa Döngel ve rapçi Sefo aşkı belgelendi. İkili, ilk kez Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa basketbol maçında yan yana objektiflere yakalandı.

TRT'nin 'Barbaros Hayreddin – Sultanın Fermanı' dizisinde yer alan oyuncu Melisa Döngel, rapçi Sefo'yla yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir gözlerden uzakta ilişkilerini sürdüren ikili, önceki gün ortaya çıktı. Döngel ve Sefo, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginin 20'nci haftasında Galatasaray Nef'in sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 71-65 mağlup ettiği maçı tribünden izledi. Sarı kırmızı taraftarı olan ikili, maç boyunca heyecanlı anlar yaşadı. Sefo ve Döngel ilk kez yan yana yayıncı kuruluşun kamerasına yansıdı. Sefo ve Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde Sapanca'da çamurlu yollarda yaptıkları off-road'u sosyal medya hesaplarından yayınlamasıyla ilişkilerini ele vermişlerdi.

Etiketler : Aşkın ilk karesi Oyuncu Melisa Döngel rapçi Sefo

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