Aşkın ilk fotoğrafı

Çağla Şıkel, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı avukat Nail Gönenli'yle objektiflere yakalandı. Şıkel ve Gönenli önceki akşam birlikte Etiler'deki İnari adlı mekanda eğlendi. Gece yarısına doğru mekandan ayrılan ikilinin yanında modacı Hakan Akkaya da vardı. Çıkışta habercileri fark eden ikili, başka çıkış kapısı olmadığı için mekandan birlikte ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Habercilerin 'Hayırlı olsun' sözlerini duymamazlıktan gelen ikili, Gönenli'nin aracına binerek ayrıldı. Çift, daha sonra ise Etiler'deki bir mekana giderek eğlenceye devam etti.