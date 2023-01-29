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29 Ocak 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 11:00:00

Aşkın ilk fotoğrafı

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Çağla Şıkel, adının aşk dedikodularına karıştığı avukat Nail Gönenli'yle objektiflere yakalandı.

Çağla Şıkel, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı avukat Nail Gönenli'yle objektiflere yakalandı. Şıkel ve Gönenli önceki akşam birlikte Etiler'deki İnari adlı mekanda eğlendi. Gece yarısına doğru mekandan ayrılan ikilinin yanında modacı Hakan Akkaya da vardı. Çıkışta habercileri fark eden ikili, başka çıkış kapısı olmadığı için mekandan birlikte ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Habercilerin 'Hayırlı olsun' sözlerini duymamazlıktan gelen ikili, Gönenli'nin aracına binerek ayrıldı. Çift, daha sonra ise Etiler'deki bir mekana giderek eğlenceye devam etti.

Etiketler : çağla şıkel nail gönenli aşk
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