Aşkın ilk fotoğrafı

'Ada Masalı'nda rol alan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamayla ilişki iddialarını doğrulayan ikili, "Güzel bir arkadaşlık kurduk, farklı boyutta denemeye başladık" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü çiftten ilk aşk fotoğrafı geldi. Navruz paylaşımına bulut emojisi koydu. Turan ise gönderisiyle takipçilerini güldürdü.