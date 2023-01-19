Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın

Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın

Dilan Çiçek Deniz, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği 3 sezondur kapalı gişe oynayan 'Amadeus' adlı oyundaki rolüyle ilgili konuştu. Yapımda 'Constanze'yi canlandıran Deniz, "Constanze, aşkı için her şeyi yapabilecek, deliliğin sınırlarında gezen ama o sınırı hiç geçmeyen bir karakter" dedi. Deniz, 'Amadeus' oyununda Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le yer alıyor.