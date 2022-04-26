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26 Nisan 2022 Salı 12:06:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 12:06:00

Askerlik yaptığım yerlerde film çektik

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Başrollerini Metin Yıldız, Bülent Durgun, Emre Özmen ve Esma Soysal'ın paylaştığı 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminin özel gösterimi Atlaspark'ta gerçekleşti.

Başrollerini Metin Yıldız, Bülent Durgun, Emre Özmen ve Esma Soysal'ın paylaştığı 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminin özel gösterimi Atlaspark'ta gerçekleşti. Yapımın oyuncuları Metin Yıldız, Bülent Durgun, İskender Bağcılar, Emre Özmen, Charles Carroll ve Şebnem Yıldırım'a sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Zor şartlarda keyifli bir film çektiklerini söyleyen Yıldız, "1995 yılında Cizre 1.Tank Taburu'nda askerliğimi yaptım. Askerlik yaptığım yerlerde film çektik. Yıllar sonra aynı yerde olmak harika bir duyguydu" dedi.

Etiketler : Askerlik yaptığım yerlerde film çektik Metin Yıldız Bülent Durgun Emre Özmen
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