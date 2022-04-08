Aşka ikinci şans mutluluğu

Serenay Sarıkaya ile rol aldıkları 'Şahmeran' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la objektiflere yansıdı. İlişkilerine yeniden şans veren çift, Arnavutköy'de habercilerle sohbet etti. Tatilden dönen ikilinin mutlulukları dikkat çekti. Çift, "Gördüğünüz gibi her şey çok güzel gidiyor" dedikten sonra evlerinin yolunu tuttu.





