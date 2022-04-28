Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, TRT'nin 'Kara Tahta' dizisinde rol alan Miray Daner'e bir kez daha aşkını ilan etti.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, gecelerde aşkını ilan etti. TRT'nin 'Kara Tahta' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Miray Daner, sete verilen arayı sevgilisi Oğulcan Engin'le değerlendirdi. Proje gereği Edirne'de kamera karşısına geçen Daner, önceki Engin'le Yeniköy'de objektiflere yansıdı. İkili, bir mekanda baş başa romantik bir yemek yedi. Yaklaşık 3 saat süren neşeli gece sonrası çift, kendisini görüntüleyen habercilerle ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisini görememekten dolayı sosyal medyada serzenişte bulunan Engin, "Aşk fedakarlık ister" dedi. Dizi setinin güzel gittiğini söyleyen Daner ise Engin'in açıklamalarının sorulması üzerine "Oğulcan öyle mi dedi? Haklı" diyerek utangaç tavırlar sergiledi.