aşıkların ilk tatili

Oyuncu çift, Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu mavi tura çıktı. İkili, 10 günlük lüks tekne tatilleri için 645 bin TL ödedi.

TRT'nin 'Yürek Çıkmazı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Alp Navuz ve Sıla Türkoğlu aşkı tam gaz devam ediyor. Çiçeği burnunda sevgililer, baş başa tatile çıktı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan Türkoğlu ve Navruz, tatil rotaları Bodrum olarak belirledi. Navruz ve Türkoğlu, tekne tatili için kesenin ağzını açtı. İkili, 25 bin euro'ya (645 bin TL) lüks bir gulet kiraladı. Navruz ve Türkoğlu, 10 gün boyunca Göcek, Fethiye ve Marmaris'in koylarını kapsayan mavi tura çıktı. Ünlü isimler deniz ve güneş ile enerji ve moral depolayacak. Ünlü isimlerin istediği 18 metrelik lüks gulette bir master kabin (suit oda), duble yataklı iki lüks kabin, bir ev tipi lüks kabin, üç banyo-tuvalet ve jakuzi bulunuyor. Çift, habercilere yakalanmamak için ise paylaşım yapmamaya özen gösterdiği konuşuluyor.